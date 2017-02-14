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Крест 6-й роте в Чечне поставят 2 марта

14 Февраля 2017 - 09:57
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В день гибели бойцов 6-й роты, 1 марта, пройдет лития в храме Александра Невского, панихида в часовне святого Георгия Победоносца, митинг у захоронения воинов-десантников в Орлецах, возложение цветов к памятнику «Купол» в Черехе. В памятных мероприятиях примет участие командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Уже на следующий день, 2 марта, состоится официальный визит в Чеченскую Республику делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком и родственниками героев-десантников 6-й роты. Они примут участие в церемонии торжественного открытия Поклонного креста.

Напомним, что памятник 6-й роте – это гранитный крест высотой 2,6 метра и подпятный камень. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании – «Памяти павших». Вес памятника 10 тонн, в Чечню его доставят на специальной машине в сопровождении служб ГИБДД.

Напомним, что в прошлом году впервые состоялась поездка губернатора области вместе с родственниками военнослужащих в Чеченскую Республику на место гибели псковских десантников.
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