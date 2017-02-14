Крест 6-й роте в Чечне поставят 2 марта

В день гибели бойцов 6-й роты, 1 марта, пройдет лития в храме Александра Невского, панихида в часовне святого Георгия Победоносца, митинг у захоронения воинов-десантников в Орлецах, возложение цветов к памятнику «Купол» в Черехе. В памятных мероприятиях примет участие командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.



Уже на следующий день, 2 марта, состоится официальный визит в Чеченскую Республику делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком и родственниками героев-десантников 6-й роты. Они примут участие в церемонии торжественного открытия Поклонного креста.



Напомним, что памятник 6-й роте – это гранитный крест высотой 2,6 метра и подпятный камень. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании – «Памяти павших». Вес памятника 10 тонн, в Чечню его доставят на специальной машине в сопровождении служб ГИБДД.



Напомним, что в прошлом году впервые состоялась поездка губернатора области вместе с родственниками военнослужащих в Чеченскую Республику на место гибели псковских десантников.