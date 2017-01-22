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Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево

22 Января 2017 - 11:26
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За первые два дня работы светофор на перекрестке улиц Труда и Текстильная вызвал огромное число вопросов.
- Светофор запустили в пятницу, 20 января. И сразу же в этом месте появилась пробка. Пока горит зеленый для пешеходов, скапливаются машины с обеих сторон, - обратился с предложением для городской администарции и ГИБДД пскович Александр И. - После того, как зеленый загорается для машин, транспорт из центра свободно едет, как и правый ряд потока с противоположного направления (со стороны «Тележки»). А у левого ряда почти нет шансов повернуть налево – на ул.Текстильную. Им приходится поворачивать, пропуская поток из центра. А так как там из-за светофора скопилось немало машин, всего пару-тройку машин проскакивают на зеленый.
У светофора был бы смысл, если бы предусмотрели отдельную стрелку налево. Из-за одностороннего движения на Текстильной и Новоселов довольно большое число машин поворачивает в этом месте. Ну, судя по тому, что сейчас светофор работает в вызывном режиме (пешеходам надо нажать кнопку), это невозможно.
 
Комментарии: 5
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Комментарии

Анонимный
22 Января 2017 - 11:51
Сейчас светофор работает только для пешеходов. Их и раньше там всегда прекрасно пропускали
Анонимный
22 Января 2017 - 11:52
Вчера автобус встал враскоряку, пытаясь перестроиться с одного ряда на другой. А места-то нет. Затор из машин
Анонимный
22 Января 2017 - 12:46
Светофор там был нужен очень давно.И поставили его по причине большогоэколичества несчастных случаев,а не красы ради. Просто по вызову это конечно зря, лучше уж по времени.
Алексей
22 Января 2017 - 14:21
Работаю на Текстильной и, когда стали устанавливать светофор, подумал, что наконец-то стрелку налево сделают. Но нет, сделали кнопку для пешеходов. Буквально в субботу наблюдал картину, когда пешеходы по привычке переходили дорогу, не смотря на красный светофор для них. Лучше было бы светофор по времени и стрелку налево, многие пешеходы наличие кнопки просто не замечают
Виктор
22 Января 2017 - 19:24
Светофор вообще не нужен! Пешеходы всё равно ходят , где хотят , а водители и так ездят по правилам: уступи пропусти...
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