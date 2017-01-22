Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево

За первые два дня работы светофор на перекрестке улиц Труда и Текстильная вызвал огромное число вопросов.

- Светофор запустили в пятницу, 20 января. И сразу же в этом месте появилась пробка. Пока горит зеленый для пешеходов, скапливаются машины с обеих сторон, - обратился с предложением для городской администарции и ГИБДД пскович Александр И. - После того, как зеленый загорается для машин, транспорт из центра свободно едет, как и правый ряд потока с противоположного направления (со стороны «Тележки»). А у левого ряда почти нет шансов повернуть налево – на ул.Текстильную. Им приходится поворачивать, пропуская поток из центра. А так как там из-за светофора скопилось немало машин, всего пару-тройку машин проскакивают на зеленый.

У светофора был бы смысл, если бы предусмотрели отдельную стрелку налево. Из-за одностороннего движения на Текстильной и Новоселов довольно большое число машин поворачивает в этом месте. Ну, судя по тому, что сейчас светофор работает в вызывном режиме (пешеходам надо нажать кнопку), это невозможно.

