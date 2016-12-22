Свыше 4 тысяч псковичей заболели ОРВИ

За прошедшую неделю ОРВИ в Псковской области заболели 4008 человек, половина заболевших – жители Пскова. Заболеваемость в области превышает недельный эпидемический порог на 4,9 %. В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области методом ПЦР-диагностики у двух человек выявили грипп А, у одного - грипп А (Н3N2), аденовирусной инфекцией заражены два человека.



Между тем в соседних с Псковской областью регионах - в Тверской и Смоленской областях - объявлена эпидемия гриппа. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены еще в 18 субъектах России.