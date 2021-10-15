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Политика

Оперативный управляющий назначен для усиления работы псковской поликлиники

15 октября 2021 года, 16:03

Анна Митюшкина назначена оперативным управляющим Псковской городской поликлиники. 15 октября коллективу лечебного учреждения ее представила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Оперативный управляющий назначен для усиления работы псковской поликлиники

Глава ведомства отметила, что на работу поликлиники периодически поступают жалобы жителей города, поэтому для усиления работы учреждения было принято решение назначить оперативного управляющего, им стала заместитель председателя комитета по здравоохранению.

Анна Митюшкина будет находится на этой должности до тех пор пока ситуация с работой поликлиники не нормализуется. При этом, пока главный врач поликлиники Галина Неваленная находится на больничном, исполнять обязанности главврача будет Светлана Лемешева, а управлять работой поликлиники будет Анна Митюшкина.

В помощь сотрудникам поликлиники уже направлены 25 студентов медицинского колледжа, 25 студентов ПсковГУ, еще 20 человек будут помогать в работе по аудиомониторингу болеющих ковидом пациентов, отметила Марина Гаращенко.

Анне Митюшкиной поручено наладить эффективную работу всех ковидных бригад. Должно быть понимание, сколько человек должна обслужить одна бригада,  где и кого она обслуживает территориально, необходимо выстроить маршрутизацию и логистику бригад, подчеркнула глава комитета по здравоохранению. Выезды ковидбригад должны начинаться с 8 утра, и обслуживать пациентов они должны до тех пор пока все необходимые выезды не будут сделаны.

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