Анна Митюшкина стала оперативным управляющим Псковской городской поликлиники

Оперативным управляющим Псковской городской поликлиники назначена Анна Митюшкина. 15 октября её представили коллективу учреждения, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Оперативным управляющим Псковской городской поликлиники назначена Анна Митюшкина. 15 октября её представили коллективу учреждения, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Анна Митюшкина является заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Эту должность она заняла в октябре 2020 года.
Имеет высшее медицинское образование и квалификацию врача-педиатра. До назначения заместителем председателя областного комитета по здравоохранению работала в Ульяновске, где руководила городской поликлиникой.