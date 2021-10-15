Анна Митюшкина стала оперативным управляющим Псковской городской поликлиники

Анна Митюшкина является заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Эту должность она заняла в октябре 2020 года.

Имеет высшее медицинское образование и квалификацию врача-педиатра. До назначения заместителем председателя областного комитета по здравоохранению работала в Ульяновске, где руководила городской поликлиникой.