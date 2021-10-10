Упавшую с моста девочку спасли полицейские и прохожие в Пскове

10 октября полицейские и прохожие спасли 12-летнюю девочку, упавшую с Ольгинского моста в реку Великую. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Экипаж патрульно-постовой службы в кратчайшие сроки добрался до моста. Раздевшись, один из сотрудников прыгнул в воду. Двое очевидцев также прыгнули вслед за ним в реку. Общими усилиями они вытащили ребенка из воды и передали спасателям, которые в свою очередь передали ее скорой помощи. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося выясняются.