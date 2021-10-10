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Происшествия

Упавшую с моста девочку спасли полицейские и прохожие в Пскове

10 октября 2021 года, 17:36

10 октября полицейские и прохожие спасли 12-летнюю девочку, упавшую с Ольгинского моста в реку Великую. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Упавшую с моста девочку спасли полицейские и прохожие в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Экипаж патрульно-постовой службы в кратчайшие сроки добрался до моста. Раздевшись, один из сотрудников прыгнул в воду. Двое очевидцев также прыгнули вслед за ним в реку. Общими усилиями они вытащили ребенка из воды и передали спасателям, которые в свою очередь передали ее скорой помощи. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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