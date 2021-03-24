7% жилья в новостройках Санкт-Петербурга выкупают жители Псковской области

Жилье в новостройках Санкт-Петербурга пользуется спросом у жителей Псковской области, сообщает «Стройгазета» со ссылкой на компанию «Бест-Новострой». Псковичи сформировали 7% спроса на рынке петербургских новостроек и заняли третью строчку среди региональных покупателей.

Первое место принадлежит жителям Ленинградской области: на их долю пришлось 43% сделок. Еще 14% составили москвичи.

Также первичный рынок жилья в Санкт-Петербурге пользуются популярностью среди жителей Архангельской (4%) и Калининградской (3%) областей.

Большая часть региональных клиентов - 40% - приобретают жилье в новостройках для себя или для родственников. Около 20% сделок являются инвестиционными. Остальные 40% — это покупка недвижимости для сохранения сбережений или для сдачи жилья в аренду.