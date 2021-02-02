Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев переехал в Псков

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев переехал в Псков, сообщает спортивный интернет-портал «Чемпионат». Спортсмен планирует остаться здесь до конца мая.

Николай Жердев перебрался в Псков после жизни в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, где он боролся с алкогольной зависимостью. «Я уже две недели живу в Пскове. Тренируюсь как в зале, так и на льду. Здесь у меня есть все условия для поддержания формы», - рассказал Николай Жердев и добавил, что в городе есть хороший ледовый дворец и каток.

Также хоккеист посещает бассейн и медицинский центр. «За моим здоровьем следит Евгений Васильев. Он заместитель главного врача детской областной клинической больницы, - подчеркнул он. - Занимаюсь с врачом по физической реабилитации, делаю определённые корректировки организма, хотя серьёзных травм в моей карьере никогда не было. Но от восстановления после нагрузок в спортивной жизни всё равно никуда не деться».

Монастырь Николай Жердев продолжает посещать: в выходные дни он приезжает в гости, общается с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. «Люди реально мне помогли и направили на верный путь», - отметил он, рассказывая о борьбе с алкоголизмом.

После полного восстановления спортсмен рассчитывает вернутся в большой хоккей.