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Спорт

Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев переехал в Псков

2 февраля 2021 года, 15:32

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев переехал в Псков, сообщает спортивный интернет-портал «Чемпионат». Спортсмен планирует остаться здесь до конца мая.

Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев переехал в Псков
Николай Жердев
Фото со спортивного интернет-портала «Чемпионат»

Николай Жердев перебрался в Псков после жизни в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, где он боролся с алкогольной зависимостью. «Я уже две недели живу в Пскове. Тренируюсь как в зале, так и на льду. Здесь у меня есть все условия для поддержания формы», - рассказал Николай Жердев и добавил, что в городе есть хороший ледовый дворец и каток.

Также хоккеист посещает бассейн и медицинский центр. «За моим здоровьем следит Евгений Васильев. Он заместитель главного врача детской областной клинической больницы, - подчеркнул он. - Занимаюсь с врачом по физической реабилитации, делаю определённые корректировки организма, хотя серьёзных травм в моей карьере никогда не было. Но от восстановления после нагрузок в спортивной жизни всё равно никуда не деться».

Монастырь Николай Жердев продолжает посещать: в выходные дни он приезжает в гости, общается с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. «Люди реально мне помогли и направили на верный путь», - отметил он, рассказывая о борьбе с алкоголизмом.

После полного восстановления спортсмен рассчитывает вернутся в большой хоккей.

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