Общая протяженность участка составит 1,216 км. В зону ремонта вошли Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.

Центральную магистраль Пскова отремонтируют до 31 августа этого года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

На площади более 30 тыс. кв. метров подрядчик выполнит устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, между которыми будет лежать геосетка. У автобусных остановок, где наблюдается большая колейность, а также в местах локальных промывов и просадок, специалисты уложат слои из песка, щебня, нижний и верхний слои основания из асфальтобетона. Плавающие люки они заменят новыми и отрегулируют по высоте.

Согласно муниципальному контракту, который Управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило с ООО «Дорожный отряд», необходимо отфрезеровать существующее покрытие и разобрать разрушенный гранитный бортовой камень. На место последнего будет установлен новый.

Тротуары от улицы Свердлова до улицы Профсоюзной по правой стороне магистрали и от улицы Профсоюзной до Троицкого моста — по обеим сторонам также приведут в порядок. Часть выполнят из асфальта, часть — из тротуарной плитки. На пешеходных зонах и вдоль бортового камня появится брусчатка. Кроме того, в местах, где тротуары соединяются с проезжей частью, подрядчик понизит бордюрный камень и уложит тактильную плитку. Старые пешеходные ограждения демонтируют, а новые появятся только там, где этого требует ГОСТ.

В ходе ремонта рабочие восстановят зеленую зону: разработают грунт, произведут планировку, а затем добавят слой растительной земли и посеют газоны.

В заключение они нанесут разметку термопластиком на проезжую часть.

Объект отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составит около 112 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовой камень — 2 года, термопластик — 1 год.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове уже включены улицы Чудская, Бастионная, Инженерная и площадь Победы.