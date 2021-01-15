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Общество

Театрам и концертным залам в Псковской области разрешили возобновить работу

15 января 2021 года, 17:30

Театрам и концертным залам в Псковской области разрешили возобновить работу. Основными условиями являются социальная дистанция и заполняемость не более 25%. Соответствующие поправки в Указ губернатора о противодействии распространению коронавируса были приняты в ходе оперативного штаба 15 января, передает корреспондент «Псковской правды».  

Перечень разрешённых мероприятий в Псковской области дополняется крещенскими купаниями. Желающим окунуться необходимо соблюдать обязательную дистанцию в полтора метра.

Также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Их необходимо согласовывать с главным санитарным врачом области.

Массовое катание возможно при соблюдении всех противовирусных мер. Например, необходимо четко разграничить время массовых катаний и тренировок, закрыть раздевалки, а также проводить дезинфекцию коньков после каждого использования. 

Катание на крытых катках в Ледовых дворцах  в Пскове и Великих Луках должны производиться по сеансам, перерыв между ними  - не менее 30 минут. Число посетителей на крытых катках не должно превышать 180 человек. Все желающие покататься должны ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию везде, кроме самого катка. 

Сохраняется ограничение в 5 человек для экскурсий в помещениях. Для экскурсий на свежем воздухе ограничения по численности групп отменяются.

Режим изоляции для граждан 65 лет и старше продлен до 29 января. Кроме того, остается требование по переводу 30% персонала на дистанционную работу.

Остальные ограничительные меры продлеваются до 29 января. Изменения в Указ губернатора вступают в силу с 16 января. 

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