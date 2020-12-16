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Происшествия / Преступление

Более 14 тысяч пиротехнических изделий без документов изъяли полицейские в Пскове

16 декабря 2020 года, 17:56

Более 14 тысяч изделий пиротехники без документов изъяли полицейские в павильоне возле крупного торгового центра на улице Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 14 тысяч пиротехнических изделий без документов изъяли полицейские в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Более 14 тысяч пиротехнических изделий без документов изъяли полицейские в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сотрудники правоохранительных органов проверили павильон, в ассортименте которого имелись римские свечи, петарды, салюты и фонтаны-фейерверки. Продавец не смог предоставить документы, доказывающие легальность производства петард и салютов, что является нарушением правил продаж этого вида товаров.

Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор по Псковской области, где специалисты рассмотрят дело и примут процессуальное решение.

В ближайшее время проверки пройдут и в других местах продажи пиротехнических изделий на территории всего региона. 

Правила продажи пиротехнических изделий утверждены Постановлением правительства РФ №55 от 19.01.1998.

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