Более 14 тысяч пиротехнических изделий без документов изъяли полицейские в Пскове

Сотрудники правоохранительных органов проверили павильон, в ассортименте которого имелись римские свечи, петарды, салюты и фонтаны-фейерверки. Продавец не смог предоставить документы, доказывающие легальность производства петард и салютов, что является нарушением правил продаж этого вида товаров.

Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор по Псковской области, где специалисты рассмотрят дело и примут процессуальное решение.

В ближайшее время проверки пройдут и в других местах продажи пиротехнических изделий на территории всего региона.

Правила продажи пиротехнических изделий утверждены Постановлением правительства РФ №55 от 19.01.1998.