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Транспорт

Работы по ремонту Рижского проспекта в Пскове продолжат в 2021 году

11 августа 2020 года, 18:32

В следующем году работы по ремонту Рижского проспекта в Пскове планируется продолжить, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В 2021 году будет отремонтирован участок от пересечения с улицей Юбилейной в сторону выезда из Пскова. Его протяженность составит порядка 2 км.

В этом году был отремонтирован участок Рижского проспекта протяженностью 2,3 км. Работы завершены на три недели раньше срока. Средства в размере 95 млн рублей выделены из консолидированного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Удалось сделать саму проезжую часть: два слоя с усилением геосеткой, а также разметку. Рижский проспект очень широкий, большое количество тротуаров, все сделать не получилось. Отремонтировали там, где они действительно требовали восстановления», — отметил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

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