Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Работы в рамках нацпроекта «БКАД» в Псковском районе практически завершены

26 мая 2020 года, 20:41

Практически все работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковском районе завершены. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом доложила глава Псковского района Наталья Федорова заместителю губернатора Василию Осипову. Рабочая встреча вице-губернатора с главой Псковского района была посвящена вопросам участия муниципалитета в федеральных и национальных проектах. В обсуждении приняли участие руководители профильных региональных комитетов.

По словам Натальи Федеровой, котракты на ремонт дорог были разыграны еще в декабре прошлого года, а благодаря погодным условиям 2020 года к реализации нацпроекта в муниципалитете приступили уже в феврале.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин подтвердил, что по нацпроекту «БКАД» муниципалитет демонстрирует хорошую динамику. «Псковский район в этом плане фаворит. В муниципалитете осуществляется ремонт более 5 км дорог на выделенные из федерального бюджета 33 млн рублей, также по «БКАД» ведутся работы на 20 км дорог на средства регионального дорожного фонда», - сказал он.

По его словам, большое внимание уделяется и ремонту дорог в садоводческих товариществах Псковского района. В прошлом году роведена реконструкция подъезда к СНТ «Вишенка», в этом году отремонтирован мост в садовом товариществе «Кебь» и еще будет отремонтирована дорога к СНТ «Весна-80». Также стало известно, что работы по ремонту трассы Псков-Гдов-Сланцы на участке, который расположен на территории Псковского района, продолжатся в 2021 году.

На встрече также был поднят вопрос включения станции водоочистки в поселке Родина Псковского района в федеральный проект «Чистая вода». По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова. реализация проекта стартует в следующем году. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации.

Участники встречи обсудили вопросы реализации и других действующих проектов, рассмотрели возможности участия муниципалитета и в других перспективных программах по строительству и модернизации системы ЖКХ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В поисках пропавшей в Псковском районе девочки задействованы парапланеристы
Псковский губернатор: У нас есть все необходимое для обеспечения школьников горячим питанием
На автодороге Неелово-Кудина Гора-Печоры восстановят водоотводные канавы
Детские сады Псковской области откроются не раньше 15 июня
В Псковской области будет продолжена работа по корректировке мер поддержки бизнеса
Отраслевые профсоюзы хотят открыто голосовать на выборах главы Псковского облсовпрофа
Суды наказали три псковские управляющие компании за отсутствие дезинфекции подъездов
«Псковская правда» вошла в состав участников всероссийского проекта «Адаптация»
Президент назвал дату Парада Победы

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут