Работы в рамках нацпроекта «БКАД» в Псковском районе практически завершены

Практически все работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковском районе завершены. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом доложила глава Псковского района Наталья Федорова заместителю губернатора Василию Осипову. Рабочая встреча вице-губернатора с главой Псковского района была посвящена вопросам участия муниципалитета в федеральных и национальных проектах. В обсуждении приняли участие руководители профильных региональных комитетов.

По словам Натальи Федеровой, котракты на ремонт дорог были разыграны еще в декабре прошлого года, а благодаря погодным условиям 2020 года к реализации нацпроекта в муниципалитете приступили уже в феврале.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин подтвердил, что по нацпроекту «БКАД» муниципалитет демонстрирует хорошую динамику. «Псковский район в этом плане фаворит. В муниципалитете осуществляется ремонт более 5 км дорог на выделенные из федерального бюджета 33 млн рублей, также по «БКАД» ведутся работы на 20 км дорог на средства регионального дорожного фонда», - сказал он.

По его словам, большое внимание уделяется и ремонту дорог в садоводческих товариществах Псковского района. В прошлом году роведена реконструкция подъезда к СНТ «Вишенка», в этом году отремонтирован мост в садовом товариществе «Кебь» и еще будет отремонтирована дорога к СНТ «Весна-80». Также стало известно, что работы по ремонту трассы Псков-Гдов-Сланцы на участке, который расположен на территории Псковского района, продолжатся в 2021 году.

На встрече также был поднят вопрос включения станции водоочистки в поселке Родина Псковского района в федеральный проект «Чистая вода». По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова. реализация проекта стартует в следующем году. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации.

Участники встречи обсудили вопросы реализации и других действующих проектов, рассмотрели возможности участия муниципалитета и в других перспективных программах по строительству и модернизации системы ЖКХ.