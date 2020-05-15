Губернатор: Реализация первого этапа снятия ограничений преждевременна

«Я считаю, что реализация первого этапа снятия ограничений преждевременна», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». «Людям нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности», - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что некоторые ограничительные меры в регионе были введены с запасом, но время показалось, что это были верные решения.

Михаил Ведерников рассказал, что в проекте его Указа, который готовится, заложены не только послабления, но и дополнительные меры.

Он обратил внимание на то, что в 95% случаев коронавирус передаётся контактным и воздушно-капельным путём. В этой связи, в частности, принято решение не открывать спортивные и детские площадки.

В то же время предлагается сделать необязательным ношение перчаток в магазинах, поскольку их собственники могут организовать дезинфекцию рук непосредственно в торговых залах.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук также согласился с тем, что снимать ограничения рано. «Мы не знаем, как нам еще аукнутся майские праздники, когда к нам приехали люди, среди них могли быть инфицированные», - сказал он. Переходить к послаблению ограничений он предложил тогда, когда тенденция к снижению числа заболевших будет иметь чёткий характер.