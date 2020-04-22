В Пскове будет ограничено движение по улице Гагарина

С 23 по 25 апреля будет ограничено движение автотранспорта на улице Гагарина в районе пересечения с Октябрьским проспектом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, такие меры приняты в связи с проведением аварийных работ на теплотрассе.

Ограничения вводятся с 8.00 23 апреля и продлится до конца дня 25 апреля. Движение будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 полосе.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.