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Транспорт

В Пскове будет ограничено движение по улице Гагарина

22 апреля 2020 года, 21:29

С 23 по 25 апреля будет ограничено движение автотранспорта на улице Гагарина в районе пересечения с Октябрьским проспектом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, такие меры приняты в связи с проведением аварийных работ на теплотрассе.

Ограничения вводятся с 8.00 23 апреля и продлится до конца дня 25 апреля. Движение будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 полосе.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят учесть эту информацию при планировании  поездок и заранее выбирать пути объезда.

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