В Пскове начались работы по реконструкции Зеленого театра. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».

Глава региона напомнил, что в конце прошлого года он вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым посетил Зелёный театр. «Тогда же принял решение, что с этими развалинами нужно что-то делать. У нас есть планы в этом году провести масштабный #ХоровойПраздник, и такая площадка нам объективно необходима. С удовольствием сообщаю, что работы уже начались, и к майским праздникам наведём там порядок», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, предстоит «много работы, особенно в рамках дальнейшего благоустройства, но процесс запущен». 30 млн рублей выделено городу на покупку современной сцены, «чтобы это место стало центром творческой активности для наших жителей и гостей».