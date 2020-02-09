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Происшествия

В деревне Загорицы Псковского района повредили газопровод

9 февраля 2020 года, 12:49

В деревне Загорицы Псковского района повредили газопровод. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», причиной повреждения газопровода низкого давления стал неудачный маневр водителя автомобиля с подъемным краном.

Утечку газа устранили сотрудники аварийной бригады АО «Газпром газораспределения Псков». В результате происшествия жители частного дома остались без газа. Газопровод восстановят и возобновят подачу газа потребителю после того, как водитель, виновный в аварии, возместит ущерб, нанесенный газораспределительной организации.

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