В деревне Загорицы Псковского района повредили газопровод. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», причиной повреждения газопровода низкого давления стал неудачный маневр водителя автомобиля с подъемным краном.

Утечку газа устранили сотрудники аварийной бригады АО «Газпром газораспределения Псков». В результате происшествия жители частного дома остались без газа. Газопровод восстановят и возобновят подачу газа потребителю после того, как водитель, виновный в аварии, возместит ущерб, нанесенный газораспределительной организации.