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Культура

Псковичам напомнили, где можно будет отдохнуть в День российского флага (АФИША)

19 августа 2019 года, 17:56

Жителей и гостей Пскова приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню флага России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

21 и 22 августа в библиотеке «Центр общения и информация» (улица Юбилейная, дом 87а) пройдёт исторический экскурс для детей «Три державных цвета», 22 августа в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, дом 23) состоится слайд-презентация «Священный флаг моей державы».

В тот же день в 17:00 Псковский городской молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию «История России через археологию и этнографию» по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне. Запись по телефону: +7(911)351 1501.

22 августа в 16:00 в Летнем саду запланированы детская интерактивная программа и конкурс рисунка «Святыня Российской державы», «Рисуем триколор».

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