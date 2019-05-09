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Общество

Почти 40 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая 2019 года, 14:24

Около 40 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, народные шествия прошли во всех муниципальных образованиях региона.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны.

В областном центре «Бессмертный полк» проследовал от площади Ленина до Зеленого театра, где был дан концерт «Равнение на Победу». Колонну возглавили ребята из военно-патриотических клубов с портретами ста Героев Советского Союза, уроженцев Псковской области. За ними в народное шествие встали тысячи жителей города.

Вместе с псковичами по центральным улицам Пскова прошел губернатор Михаил Ведерников и члены его семьи. В их руках были портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко и дедушки супруги — Михаила Степановича Андреева, который за бои на Псковской земле получил две медали «За Отвагу».

В этом году в День Победы на территории Псковской области пройдет более 100 праздничных мероприятий, в том числе парады военнослужащих в Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных.

«Бессмертный полк» — общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». Сейчас народное движение охватывает более 80 государств.

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