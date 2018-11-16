Участницей ноябрьского выпуска «Модной революции» станет Виктория Зайцева

Виктория Зайцева сейчас находится в декретном отпуске, полгода назад она стала мамой во второй раз. будущая участница призналась, что очень долго не решалась подать заявку на участие в проекте.

- Мне ничего не подобрать, кажется, во всем выгляжу очень глупо и некрасиво, - пожаловалась нам Виктория. - Хожу в основном в джинсах либо в спортивных штанах, нравятся очень платья и юбки, но мне кажется, что эта одежда не будет хорошо на мне смотреться.

Подготовка к финалу проекта сейчас идет полным ходом. Работу стилистов можно будет увидеть на нашем сайте и в газете «Псковская правда».

- От проекта жду полного перевоплощения, которое добавит мне уверенности, поможет посмотреть на себя с другой стороны, - сказала Виктория.

Заявку на участие можно оформить в группе проекта во ВКонтакте. Напишите нам и расскажите о себе.

Участница проекта получает подобранный комплект в подарок.