Полиция ищет неизвестного водителя, совершившего ДТП

Требуется помощь очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В областном центре 7 октября текущего года в 20 часов 40 минут у дома №26 по Рижскому проспекту произошло ДТП с участием иномарки «Форд Фокус» и автомобиля «ГАЗ-174200» «скорой медицинской помощи». В результате ДТП пострадал фельдшер, пассажир автомашины «ГАЗ».

А 13 октября около 9 часов в Пскове на Рижском проспекте возле дома №62 «А» неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно, светлого цвета) совершил наезд на пешехода – женщину, 1976 года рождения, переходившую проезжую часть, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая самостоятельно обратилась в городской травмпункт.

Граждан, ставших очевидцами произошедшего или владеющих какой-либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или