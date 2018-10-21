Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Полиция ищет неизвестного водителя, совершившего ДТП

21 октября 2018 года, 12:24

Требуется помощь очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В областном центре 7 октября текущего года в 20 часов 40 минут у дома №26 по Рижскому проспекту произошло ДТП с участием иномарки «Форд Фокус» и автомобиля «ГАЗ-174200» «скорой медицинской помощи». В результате ДТП пострадал фельдшер, пассажир автомашины «ГАЗ».

А 13 октября около 9 часов в Пскове на Рижском проспекте возле дома №62 «А» неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно, светлого цвета) совершил наезд на пешехода – женщину, 1976 года рождения, переходившую проезжую часть, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая самостоятельно обратилась в городской травмпункт.

Граждан, ставших очевидцами произошедшего или владеющих какой-либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить