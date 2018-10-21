Полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция устанавливает очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В областном центре 11 октября в 8 часов 45 минут у дома № 6 по улице Труда неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно - внедорожник с прицепом) совершил наезд на мужчину, 1957 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в городской травмпункт с телесными повреждениями, а затем отпущен домой. Пешеход является инвалидом по зрению.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.