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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину

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Елена Лешкина
8 октября 2021 года, 12:19
Фото: Александр Сидоренко
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Федеральные СМИ пишут о новом явлении на авторынке: жители мегаполисов подались за машинами в регионы. В частности, жители Санкт-Петербурга готовы ехать аж в Мурманск, если там у дилера есть в наличии подходящий товар. Не стал в этом плане исключением и Псков. «Псковская правда» выяснила подробности.

Понаехали

Псковские дилеры информацию деловых СМИ подтверждают. Более того: они говорят о том, что за машинами в Псковскую область едут не только петербуржцы. Например, в АО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) были покупатели из Новосибирска и Екатеринбурга, а в компании «Авто-АС» (официальный дилер Renault) — из Москвы и Петрозаводска.

Дилеры отмечают, что в прежние годы из иногородних покупателей приезжали только жители Ленинградской области. «Раньше это были единичные случаи, а в последние два месяца около четверти машин покупают у нас жители других регионов», - посчитали в одном из салонов.

КСТАТИ

По данным «РБК Санкт-Петербург», за последние полтора года в 1,8 раза вырос у петербуржцев и спрос на жильё в Псковской области. Местные риелторы поясняют это тем, что «есть категория покупателей, у которых не хватает денег на петербургскую недвижимость, и они видят приемлемые для себя цены в Псковской области».

Причина таких шопинг-туров довольно банальна — официальные дилеры в регионах продают машины по более низкой цене. «Люди пришли к тому, что лучше проехать лишних 500 километров, но купить машину на полмиллиона дешевле», - поясняет исполнительный директор АО «Автосалон 1» Дмитрий Минин.

Действительно, поток клиентов из других регионов несколько увеличился. В нашем дилерском центре цены строго регламентированы производителем, именно отсутствием спекуляции вызван повышенный интерес к нам соседей

«Питерские идут!»Наталья Пантелеева, руководитель отдела продаж официального дилера Renault
Всё началось в период пандемии, когда поставки машин сократились. Автосалоны в крупных городах начали поднимать цены на автомобили. По рассказам покупателей из мегаполисов, которые делились своими историями с псковскими дилерами, в некоторых случаях накрутки доходили до полутора миллионов рублей. Доплатить предлагалось даже за изначально бесплатные опции типа карты помощи на дорогах.

К слову, ещё несколько лет назад ситуация была обратной: жители Псковской области ехали в Санкт-Петербург и Москву за новыми автомобилями, поскольку там и выбор был шире, и цены несколько ниже, и различных бонусов больше. «Сейчас рынок поменялся, на пустом месте бонусы и подарки уже не дают», - констатируют в компании «Савва-Авто» (официальный дилер Mitsubishi).

Причины и следствия

К росту цен на авторынке привело снижение объёма поставок автомобилей. Причиной происходящего стала, конечно же, пандемия коронавируса. Из-за остановившихся в связи с локдауном в разных странах заводов автопром остался без комплектующих.

ЦИФРЫ

По данным «Авто.ру», очередное подорожание автомобилей было зафиксировано в сентябре, когда цены подняли 18 производителей. Машины массового сегмента стали дороже на 0,8%, премиального класса - на 0,9%. В среднем же с начала года новые автомобили выросли в цене на 7,8%. Теперь средневзвешенная стоимость легкового автомобиля в России превышает 2 млн рублей.

В частности, прекратились поставки чипов, которые выпускали всего несколько заводов в мире. Эти чипы используются во всей электронике, в результате, когда заводы снова заработали, у них скопились миллионы заказов, которые выполнить быстро невозможно.

«Кризис с чипами начался ещё в ноябре прошлого года. Он отразился на многих производителях электроники, но, кажется, по автопрому ударил сильнее всего», - говорит Дмитрий Минин.

По его словам, в результате у многих производителей исчезло такое понятие как свободный склад, объемы лотов в производственных заказах также падали. Как следствие — производители ввели жёсткое квотирование и начали отправлять дилерам ограниченное количество машин.

Только везение

Как отмечают в псковских автосалонах, те, кто хотел выгодно поменять автомобиль, время уже упустили. «Спрос сейчас в десятки раз превышает предложение», - уверяет исполнительный директор АО «Автосалон 1». Однако, по его словам, тем, кто хотел приобрести машину, лучше сейчас заняться решением этого вопроса, поскольку снижения цен на авто в любом случае не предвидится. Об этом свидетельствует и прогноз Минэкономразвития, из которого следует, что к концу года рост цен на автомобили составит 11%. При этом на стоимости машин серьёзно отразится подорожание металлов на мировом рынке.

На данный момент в Пскове практически невозможно приобрести желаемый автомобиль сразу, так сказать, в день первого обращения к дилеру. Точнее, такой шанс есть, но для этого нужно быть везунчиком и попасть в автосалон в день поставки новой партии машин.

Зачастую все машины распроданы на два-три месяца вперёд, то есть они придут уже под чей-то конкретный заказ. «Сейчас у нас склад практически пустой. В последней поставке почти все автомобили приехали уже проданными», - рассказали нам в одной из компаний.

В основном под заказ ведёт продажи и компания «Автотим» (официальный дилер Skoda, Haval, Faw).

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У дилеров Hyundai и Kia («Автосалон №1») поставки идут, но партии не такие большие, чтобы удовлетворить потребности всех желающих приобрести машину этих брендов. Тем не менее, определённые модели в салонах есть в наличии.

В ситуации, когда спрос превысил предложение, оказался официальный дилер Mitsubishi в Пскове. В «Чери центре» (официальный дилер Chery) заверили, что с поставками серьёзных проблем сейчас и нет и машины в некотором количестве в салоне имеются.

Как отмечают эксперты, вслед за подорожанием новых машин вырос спрос на подержанные автомобили. Соответственно, цены на них тоже подскочили.

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