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Происшествия / Правосудие

Жителя Пушкиногорского района оштрафовали на 30 тысяч за покупку наркотиков

2 октября 2026 года, 11:00

Пушкиногорский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 30-летнего местного жителя за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Жителя Пушкиногорского района оштрафовали на 30 тысяч за покупку наркотиков

Фото редакции

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Как установил суд, мужчина купил вещество для себя, без цели сбыта. Через переписку на сайте он договорился с неустановленным лицом, перевел деньги и получил фото с координатами тайника. В тот же день он нашел «закладку», забрал пакет с наркотиком и хранил его, пока вещество не обнаружили и не изъяли полицейские.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Смягчающим обстоятельством он признал активное содействие раскрытию и расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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