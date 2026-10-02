22-летнего себежанина заключили под стражу за госизмену

22-летнего жителя Себежа заключили под стражу за государственную измену. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Молодой человек, как выяснили в ведомстве, установил связь с представителем спецслужб Украины, от которого получал задания, направленные против безопасности РФ. Себежанин, в частности, попытался уничтожить объект транспортной инфраструктуры, но был задержал сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо этого, подозреваемый передал врагу сведения о военнослужащих Вооруженных Сил России, которые погибли в ходе специальной военной операции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 30 – пункта «а» части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статьи 275 УК РФ (государственная измена).

Жителя Себежа заключили под стражу. Расследование дела продолжается.