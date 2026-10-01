В Островском районе мужчина избил знакомого до смерти и теперь предстанет перед судом. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Согласно версии следствия, в конце ноября прошлого года 37-летний мужчина находился со своим знаковым в одной из квартир в Острове. Во время застолья между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый избил знакомого руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.