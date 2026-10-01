Синоптики предупредили о густом тумане в Псковской области

Жителей Псковской области предупреждают о плохой видимости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Предупреждение о неблагоприятном явлении передал Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью и в первой половине дня 2 октября местами опустится туман, видимость составит не более 500 метров.

В региональном ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными за рулем и включать противотуманные фары. Пешеходам рекомендуют носить светоотражающие элементы и особенно внимательно переходить дорогу.