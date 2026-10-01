Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Пять бутылок элитного виски стали приговором для дальнобойщика из Печор

1 октября 2026 года, 15:15

Житель Печор выслушал приговор Себежского районного суда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области, мужчину признали виновным в контрабанде алкоголя в крупном размере по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Пять бутылок элитного виски стали приговором для дальнобойщика из Печор

Фото Дарьи Хватковой

По данным суда, житель Печор работал водителем на международных рейсах и хорошо знал, как по закону перевозить товары через границу ЕАЭС. В мае прошлого года, находясь в Эстонии, мужчина решил подзаработать. Дальнобойщик купил пять бутылок элитного виски, после чего спрятал спиртное в кабине грузовика.

На таможне мужчина не стал подавать пассажирскую декларацию, хотя обязан был это сделать. Во время досмотра алкоголь нашли и изъяли. Экспертиза оценила стоимость незаконно перемещенного товара более чем в 300 тысяч рублей.

Суд учел время, которое печерянин провел под стражей, и назначил ему штраф – 300 тысяч рублей. Сами бутылки передали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками для дальнейшего уничтожения.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках