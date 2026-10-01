Пять бутылок элитного виски стали приговором для дальнобойщика из Печор

Житель Печор выслушал приговор Себежского районного суда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области, мужчину признали виновным в контрабанде алкоголя в крупном размере по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

По данным суда, житель Печор работал водителем на международных рейсах и хорошо знал, как по закону перевозить товары через границу ЕАЭС. В мае прошлого года, находясь в Эстонии, мужчина решил подзаработать. Дальнобойщик купил пять бутылок элитного виски, после чего спрятал спиртное в кабине грузовика.

На таможне мужчина не стал подавать пассажирскую декларацию, хотя обязан был это сделать. Во время досмотра алкоголь нашли и изъяли. Экспертиза оценила стоимость незаконно перемещенного товара более чем в 300 тысяч рублей.

Суд учел время, которое печерянин провел под стражей, и назначил ему штраф – 300 тысяч рублей. Сами бутылки передали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками для дальнейшего уничтожения.