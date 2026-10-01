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Досуг / Погода

Октябрь в Псковской области будет теплее нормы

1 октября 2026 года, 14:45

Синоптики дали прогноз на октябрь в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Октябрь в Псковской области будет теплее нормы

Фото Дарьи Хватковой

Погоду будет определять влияние периферий атлантических циклонов.

Из-за этого большую часть месяца небо останется облачным, часто будут идти дожди. Теплые дни станут сменяться похолоданиями, а ветер подует преимущественно с юго-запада. Среднемесячная температура окажется на 0,5-1 градус выше климатической нормы, а осадков выпадет от 80 до 120% от обычного количества.

В первой декаде днем ожидается от +11 до +15, ночью – от +5 до +9. Во второй декаде похолодает: днем до +8…+12, ночью до +3…+7, местами возможны заморозки до 0…-2.

В третьей декаде днем будет +5…+9, ночью +1…+5, в отдельные ночи – до -2…-4.

Опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют. Однако, как уточнили в региональном ведомстве, не исключены порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

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