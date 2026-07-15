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Политика

Нехватку 95-го бензина в Псковской области решают за счет подключения еще одной компании

15 июля 2026 года, 09:22

О ситуации в Псковской области с 95-м бензином рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Нехватку 95-го бензина в Псковской области решают за счет подключения еще одной компании

Фото: pxhere.com

Он отметил, что вопрос с 95-м бензином по-прежнему остается острым: его нет во многих районах, в Пскове запасы также сокращаются.

«С 92-м ситуация чуть лучше, но его тоже быстро разбирают. Например, в Палкино и Красногородске он закончился уже к 9 утра», – отметил глава региона и добавил, что, как сообщают топливные компании, отгрузки происходят ежедневно, но бензин быстро разбирают.

Власти Псковской области работают над увеличением поставок 95-го бензина с еще одной компанией. 

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