Великолучанин отправился в колонию на 3,5 года за покупку наркотиков

Мужчина предстал перед Великолукским городским судом. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В феврале мужчина заказал в интернете наркотики и забрал их из тайника, оборудованного в жилом доме в Великих Луках.

Его задержали в полосе отвода железной дороги. Сотрудники транспортной полиции изъяли у мужчины более 1,1 грамма синтетических наркотиков.

Суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.