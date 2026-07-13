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Происшествия

Великолучанин отправился в колонию на 3,5 года за покупку наркотиков

13 июля 2026 года, 17:50

Мужчина предстал перед Великолукским городским судом. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Великолучанин отправился в колонию на 3,5 года за покупку наркотиков

Фото: pxhere.com

В феврале мужчина заказал в интернете наркотики и забрал их из тайника, оборудованного в жилом доме в Великих Луках.

Его задержали в полосе отвода железной дороги. Сотрудники транспортной полиции изъяли у мужчины более 1,1 грамма синтетических наркотиков.

Суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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