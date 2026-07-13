23 человека пострадали в ДТП за минувшую неделю в Псковской области

23 человека пострадали в результате 15 ДТП в Псковской области с 6 по 12 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 1032 нарушения правил дорожного движения.

Инспекторы задержали пьяных 45 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них восемь человек повторно сели за руль после употребления алкоголя, что предусматривает уже уголовную ответственность.

За минувшую неделю в авариях никто не погиб.