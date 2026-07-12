Женщина попала под колеса машины в Бежаницах. Об этом сообщает Псковская сводка.ПАИ.
Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу у дома №33 на улице Советской, когда ее сбил автомобиль марки Opel.
Женщина попала под колеса машины в Бежаницах. Об этом сообщает Псковская сводка.ПАИ.
Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу у дома №33 на улице Советской, когда ее сбил автомобиль марки Opel.
Женщина получила повреждения и ей потребовалась госпитализация.
На месте аварии работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.