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Происшествия / ДТП

Женщина попала под колеса машины в Бежаницах

12 июля 2026 года, 09:05

Женщина попала под колеса машины в Бежаницах. Об этом сообщает Псковская сводка.ПАИ.

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу у дома №33 на улице Советской, когда ее сбил автомобиль марки Opel.

Женщина попала под колеса машины в Бежаницах

фото Псковская сводка. ПАИ

Женщина получила повреждения и ей потребовалась госпитализация.

На месте аварии работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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