Водителя зажало в автомобиле в результате ДТП с мусоровозом под Опочкой. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Мусоровоз и автомобиль Lada Granta столкнулись на узкой дороге на повороте в деревне Святотечь в Опочецком районе. Водитель легковушки оказался зажат.

Прибывшие пожарные подразделения деблокировали его и передали бригада медицины катастроф. Та доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Выясняются подробности случившегося.