Два человека госпитализировали после наезда «девятки» на мачту освещения в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Произошло все у дома №85А по улице Юбилейной. Наезд на мачту освещения совершил водитель ВАЗ-2109, который, предварительно, находился в нетрезвом виде.

В результате ДТП два человека получили различные травмы и ушибы.

Прибывшая бригада медицины катастроф доставила их в областную больницу.

На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательная служба. Выясняются подробности произошедшего.