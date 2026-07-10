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Происшествия

В Псковской области ребенок погиб в результате падения бетонной стены в заброшенном здании

10 июля 2026 года, 16:25

В Псковской области ребенок погиб в результате падения бетонной стены в заброшенном здании, сообщили «Псковской правде» в СУ СК России по региону.

В Псковской области ребенок погиб в результате падения бетонной стены в заброшенном здании

Фото: СУ СК России по Псковской области

Согласно данным следствия, вечером 9 июля в заброшенном здании в Палкинском районе произошло обрушение конструкции перекрытия, в результате чего бетонная стена упала на 13-летнего ребенка, который в это время находился на территории здания. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент они опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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