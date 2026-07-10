Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Псковской области предотвратили кражу 433 кг дизельного топлива из локомотива

10 июля 2026 года, 17:00

В Псковской области предотвратили кражу 433 кг дизельного топлива из локомотива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России.

В Псковской области предотвратили кражу 433 кг дизельного топлива из локомотива

Фото: УТ МВД России по СЗФО

Установлено, что двое местных жителей 37-ти и 55-ти лет, работая в транспортной организации и находясь в машинном отделении двухсекционного тепловоза, незаконно слили из топливной системы 433 кг дизельного топлива. Для этого она заранее принесли с собой 15 пластиковых емкостей объемом 30 литров каждая. После этого один из фигурантов скинул заполненные емкости к подножью железнодорожного откоса на перегоне станции Новоселье – станция Молоди.

Уже оттуда второй злоумышленник должен был забрать дизельное топливо и вывезти их на своем автомобиле с места хищения. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, поскольку были задержаны транспортными полицейскими.

В Псковской области предотвратили кражу 433 кг дизельного топлива из локомотива

Фото: УТ МВД России по СЗФО

В отношении сотрудников эксплуатационного локомотивного депо возбудили уголовное дело в рамках части 3 статьи 30 – пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», – подчеркнули в ведомстве.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках