В Псковской области предотвратили кражу 433 кг дизельного топлива из локомотива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России.

Установлено, что двое местных жителей 37-ти и 55-ти лет, работая в транспортной организации и находясь в машинном отделении двухсекционного тепловоза, незаконно слили из топливной системы 433 кг дизельного топлива. Для этого она заранее принесли с собой 15 пластиковых емкостей объемом 30 литров каждая. После этого один из фигурантов скинул заполненные емкости к подножью железнодорожного откоса на перегоне станции Новоселье – станция Молоди.

Уже оттуда второй злоумышленник должен был забрать дизельное топливо и вывезти их на своем автомобиле с места хищения. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, поскольку были задержаны транспортными полицейскими.