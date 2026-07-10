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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта 13 июля

10 июля 2026 года, 16:16

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта 13 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта 13 июля

Фото администрации Пскова

В этот день для транспортных средств будет перекрыт участок улицы Вокзальной от улицы Льва Толстого до дома №54Б по Октябрьскому проспекту.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. В случае благоприятных погодных условий подрядная организация займется укладкой верхнего слоя асфальта.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов – заранее продумайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.

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