Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта 13 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот день для транспортных средств будет перекрыт участок улицы Вокзальной от улицы Льва Толстого до дома №54Б по Октябрьскому проспекту.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. В случае благоприятных погодных условий подрядная организация займется укладкой верхнего слоя асфальта.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов – заранее продумайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.