В пруду в Бежаницах утонул полуторагодовалый ребенок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Согласно данным следствиям, вечером в четверг, 9 июля, малыш самостоятельно вышел из дома. Во время прогулки ребенок провалился в водоем и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи провели осмотр места происшествия. По факту гибели ребенка в водоеме назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также проводится комплекс иных следственных действий, направление на установление подробностей случившегося.