Ларьки горят на улице Энтузиастов в Пскове

Ларьки горят у дома №4 на улице Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Ларьки горят у дома №4 на улице Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В настоящее время пожарные подразделения ликвидируют возгорание.
Существует угроза распространения огня на соседние строения.
На месте происшествия работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Выясняются подробности случившегося.