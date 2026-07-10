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Происшествия / Преступление

Жителя Пскова и его знакомого задержали в Подмосковье за ограбление прохожего

10 июля 2026 года, 11:38

Жителя Пскова и его знакомого задержали в Подмосковье за ограбление прохожего, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Жителя Пскова и его знакомого задержали в Подмосковье за ограбление прохожего

Фото редакции

Установлено, что 23-летний пскович и 40-летний житель Пушкино, находясь в нетрезвом виде у магазина в поселке Новосиньково, напали на прохожего. Один из мужчин ударил потерпевшего ногой. После этого налетчики забрали кошелек с деньгами, который выпал из кармана прохожего, и скрылись с места.

Сумма ущерба, по данным ведомства, составила 40 тысяч рублей. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

После изучения записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Как рассказали мужчины, похищенные деньги они поделили между собой и потратили на личные нужды.

Жителя Пскова и его знакомого заключили под стражу.

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