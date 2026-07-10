С 13 июля перекроют участок дублера Крестовского шоссе в Пскове

С понедельника, 13 июля, будет перекрыт участок дублера Крестовского шоссе в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
С понедельника, 13 июля, будет перекрыт участок дублера Крестовского шоссе в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать в период с 13 по 17 июля.
Для транспортных средств будет закрыт дублер Крестовского шоссе у дома №23.
Для объезда автомобилистам будет доступно само Крестовское шоссе.
«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.