С 13 июля перекроют участок дублера Крестовского шоссе в Пскове

С понедельника, 13 июля, будет перекрыт участок дублера Крестовского шоссе в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать в период с 13 по 17 июля.

Для транспортных средств будет закрыт дублер Крестовского шоссе у дома №23.

Для объезда автомобилистам будет доступно само Крестовское шоссе.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.