В Невельском районе мужчину осудят за убийство нового сожителя бывшей возлюбленной

По версии следствия, утром 21 апреля мужчина пришел на территорию частного дома своей бывшей возлюбленной. Там он встретил нового сожителя последней, с которым у обвиняемого завязался конфликт. Поводом стала ревность. В одной из построек на территории участка между мужчинами произошла драка. В ходе неё фигурант дела задушил нового партнера бывшей сожительницы, после чего спрятал тело в сумку, погрузил на садовую тачку, довез до ближайшего колодца и скинул его туда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия жителя Невельского района заключили под стражу. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.