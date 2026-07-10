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Происшествия / Преступление

В Невельском районе мужчину осудят за убийство нового сожителя бывшей возлюбленной

10 июля 2026 года, 10:08

В Невельском районе мужчину осудят за убийство нового сожителя бывшей возлюбленной, сообщили «Псковской правде» в СУ СК России по Псковской области.

В Невельском районе мужчину осудят за убийство нового сожителя бывшей возлюбленной

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, утром 21 апреля мужчина пришел на территорию частного дома своей бывшей возлюбленной. Там он встретил нового сожителя последней, с которым у обвиняемого завязался конфликт. Поводом стала ревность. В одной из построек на территории участка между мужчинами произошла драка. В ходе неё фигурант дела задушил нового партнера бывшей сожительницы, после чего спрятал тело в сумку, погрузил на садовую тачку, довез до ближайшего колодца и скинул его туда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия жителя Невельского района заключили под стражу. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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