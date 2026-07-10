Дети пострадали в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобили Nissan и Lada столкнулись у дома №100/1 на Рижском проспекте. Как рассказали очевидцы произошедшего, водитель автомобиля Nissan проехал под знак «Въезд запрещен» («кирпич»). В транспортном средстве находились дети.

В результате ДТП несовершеннолетние пострадали. Их осмотрела прибывшая бригада медицины катастроф. Решался вопрос о госпитализации.