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Политика / Выборы

Исакова: Подготовленный общественный наблюдатель выступает гарантом обеспечения легитимности результатов выборов

9 июля 2026 года, 16:27

В Пскове на базе Общественного штаба по наблюдению за выборами прошла профессиональная дискуссия, посвящённая докладу Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» о состоянии избирательной системы России накануне выборов депутатов Госдумы IX созыва.

Исакова: Подготовленный общественный наблюдатель выступает гарантом обеспечения легитимности результатов выборов

Как отметила заместитель руководителя регионального штаба, член Общественной палаты Псковской области Наталья Исакова, за последние годы институт общественного наблюдения стал важной частью избирательного процесса.

«Невозможно не выразить солидарность с выводами доклада о том, что общественное наблюдение за последние годы стало неотъемлемой частью избирательной системы России и обеспечивает прозрачность всех стадий избирательного процесса и форм голосования», – подчеркнула она.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, Законодательного Собрания Псковской области, а также дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных округов. Кампания будет проходить в условиях внешних ограничений и специальной военной операции.

По словам Натальи Исаковой, одной из задач системы остаётся обеспечение доступности голосования для всех граждан.

«Избирательная система нашей страны должна обеспечить не только безопасность всех участников избирательного процесса, но и создать максимальные условия для участия граждан РФ в выборах. В Псковской области для обеспечения волеизъявления избирателей, проживающих за рубежом, будут организованы избирательные участки вблизи пограничных переходов», – сказала она.

Общественный штаб уже возобновил работу: первое заседание состоялось 19 июня, на нём был утверждён план деятельности. Особое внимание уделяется подготовке наблюдателей. «Одна из наших главных задач – это подготовка наблюдателей от Общественной палаты Псковской области. Обучающие семинары пройдут во всех 26 муниципальных образованиях региона», – сообщила Наталья Исакова.

Она добавила, что в этом году программа обучения усилена практической частью.

«Программа включает много практических заданий по отработке проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на участке. Также значительное внимание уделяется изменениям в законодательстве. Например, в этом году впервые введена общая для всей страны форма направления для наблюдателя», – уточнила она.

В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – наблюдатели будут работать на всех 567 избирательных участках региона, а также контролировать дистанционное электронное голосование. «Подготовленный общественный наблюдатель выступает гарантом обеспечения легитимности результатов выборов и неотъемлемой частью системы общественного контроля», – заключила Наталья Исакова.

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