Седунов: Псковская область демонстрирует ответственный подход к обеспечению общественного контроля на выборах

В России опубликован первый в 2026 году аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), посвящённый стартовым условиям избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва. Документ анализирует состояние избирательной системы накануне Единого дня голосования и предстоящих парламентских выборов.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области, председатель региональной Общественной палаты Александр Седунов, за последние годы институт общественного наблюдения в стране существенно изменился.

«В докладе обоснованно фиксируется, что за пять лет, прошедших после предыдущих выборов в Государственную Думу, институт общественного наблюдения в России прошёл путь институционализации и качественной трансформации. Если в 2021 году акцент делался на масштабировании присутствия, то к 2026 году сформирована устойчивая инфраструктура, способная работать с высокотехнологичными вызовами, оперативно реагировать на инциденты и обеспечивать прозрачность всех стадий процесса», – подчеркнул он.

По его словам, Псковская область остаётся частью единой федеральной системы, демонстрируя высокую организационную культуру, оперативность и ответственный подход к обеспечению общественного контроля.

«Все процессы, связанные с работой Общественного штаба по наблюдению за выборами, подготовкой наблюдателей, их деятельностью в дни голосования в Псковской области, всегда проходили в рамках строгого соблюдения избирательного законодательства. Мы уделяем особое внимание как правовым, так и организационным особенностям деятельности наблюдателей, опираемся на опыт региона, выработанный за последние несколько лет», – отметил председатель Общественной палаты Псковской области.

В докладе НОМ также отражены ключевые изменения в законодательстве. В частности, уточнён порядок назначения наблюдателей: теперь необходимо заранее письменно подтвердить участие и закрепление за конкретным избирательным участком.

Особое внимание уделяется обучению наблюдателей. Как подчеркнул Александр Седунов, эта практика стала обязательной частью системы общественного контроля.

«Это не просто рекомендация, а сложившееся твёрдое правило, ставшее неотъемлемой частью всей системы общественного контроля. Без подготовки наблюдатель не сможет грамотно действовать на участке, а значит, не сможет надлежащим образом защищать интересы избирателей. Поэтому программы обучения кандидатов в общественные наблюдатели охватывают все муниципалитеты Псковской области, и включают не только теорию, но и разбор реальных ситуаций, которые могут возникнуть в дни голосования.», – заявил он.

В 2026 году образовательные программы были дополнены новыми модулями, включая правовые, процедурные и конфликтологические аспекты, а также действия в условиях повышенных рисков. Обучение кандидатов в общественные наблюдатели в Пскове стартовало в июне.