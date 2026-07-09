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Происшествия / Правосудие

Псковские экс-полицейские заплатят 1,2 млн рублей за незаконную рыбалку

9 июля 2026 года, 17:52

В Псковской области экс-полицейских оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконную рыбалку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковские экс-полицейские заплатят 1,2 млн рублей за незаконную рыбалку

Фото объединенной пресс-службы судов Псковской области

В мае 2022 года двое бывших сотрудников МВД незаконно выловили в акватории реки Кулейской в Печорском районе 25 лещей. Рыбалку мужчины вели на особо охраняемой природной территории в период нереста и использовали запрещенное орудие лова – сетный сачок. Ущерб от их незаконного вылова оценили в 25 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Районный суд признал браконьеров виновными и назначил каждому по два года принудительных работ.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Псковский областной суд изменил приговор и заменил работы штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому.

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