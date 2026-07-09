Тематическую неделю приемов по защите трудовых прав проведет ЕР в Псковской области

Тематическую неделю приемов по защите трудовых прав проведет партия «Единая Россия» в Псковской области. В рамках неё можно будет бесплатно проконсультироваться с юристами, омбудсменами и депутатами, сообщали «Псковской правде» в пресс-службе реготделения «Единая Россия».

Пройдет она с 13 по 17 июля. Мероприятия тематической недели приемов граждан партии «Единая Россия» посвятят защите прав граждан в трудовой сфере.

Псковичи смогут получить квалифицированную помощь по вопросам оплаты труда, разрешения трудовых споров, оформления отпусков, смежным социальным вопросам. Консультации проведут представители Ассоциации юристов России и профильных ведомств, Уполномоченный по правам человека, депутаты разных уровней.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», расположенной по адресу: Псков, Гоголя, 9.

В понедельник, 13 июля, прием с 10:00 до 12:00 будут вести специалисты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Среди вопросов – качество и доступность медицинской помощи, реализация прав граждан в сфере ОМС.

Во вторник, 14 июля, прием с 10:00 до 12:00 проведет Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. С 14:00 до 17:00 все свои вопросы псковичи смогут задать депутату Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой.

В среду, 15 июля, прием с 10:00 до 12:00 проведет депутат Законодательного Собрания Псковской области Виктор Антонов. С 14:00 до 17:00 граждан будет консультировать депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

В четверг, 16 июля, прием с 10:00 до 12:00 проведут представители Ассоциации юристов России, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

«Тематические приемы пройдут не только в областном центре. Мероприятия будут организованы на базе местных общественных приемных Председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки, а также в муниципалитетах Псковской области», – прокомментировали в пресс-службе регионального отделения партии.

Получить депутатскую или юридическую помощь можно лично или на «горячей линии» по телефону: 66-25-12. Там же можно предварительно записаться на прием.

Напомним, партия на постоянном контроле держит вопросы соблюдения трудового законодательства, что является одним из приоритетов «Народной программы» ЕР. Своевременные тематические недели позволяют оперативно реагировать на обращения граждан, а также помогать людям в решении самых актуальных проблем.