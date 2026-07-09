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Происшествия / Правосудие

7,5 лет колонии получил великолучанин за нападение с ножом на сына

9 июля 2026 года, 13:00

7,5 лет колонии получил великолучанин за нападение с ножом на сына. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

7,5 лет колонии получил великолучанин за нападение с ножом на сына

Фото редакции

6 сентября прошлого года мужчина находился у себя дома, когда между ним и его 31-летним сыном произошел конфликт. В ходе ссоры великолучанин ударил сына ножом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия). На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Великолукский городской суд отправил его на 7,5 лет в исправительную колонию общего режима и назначил штраф. Великолучанина взяли под стражу в зале суда.

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