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Происшествия / Преступление

Псковича задержали в Якутии за срыв стоп-крана и «стрельбу» из зонтика

9 июля 2026 года, 11:18

26-летнего жителя Пскова задержали в Якутии за срыв стоп-кран и «стрельбу» в полицейских из зонтика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Псковича задержали в Якутии за срыв стоп-крана и «стрельбу» из зонтика

Фото: УТ МВД России по ДФО

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о пассажире, который сорвал стоп-кран в поезде сообщением «Благовещенск-Нижний Бестях», из-за чего тот совершил экстренное торможение.

Молодой человек вел себя неадекватно, пугал других пассажиров своим поведением. Прибывшие на место полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 26-летний житель Пскова. В процессе общения с правоохранителями пскович схватил зонт и, воображая, что это огнестрельное оружие, оказал полицейским сопротивление, пытаясь вырваться. На станции «Алдан» его сняли с поезда и доставили в дежурную комнату линейного пункта полиции. Задержанный пояснил, что несколько дней в большом количестве употреблял алкоголь. В какой-то момент ему показалось, что он проспал остановку, после чего мужчина сорвал стоп-кран и попытался выйти.

Как показало проведенное медицинское освидетельствование, наркотического либо алкогольного опьянения у жителя Пскова выявлено не было.

В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении в рамках части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

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